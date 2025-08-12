Den Wald auf zwei Rädern erkunden. Bei einer geführten Tour am Mittwoch, 27. August, 17-19 Uhr, erfahren Teilnehmende aus erster Hand, welche Aufgaben der städtische Forstbetrieb übernimmt, um den Wald zu bewahren und zu gestalten. Neben spannenden Einblicken in forstliche Maßnahmen lernen Interessierte unterschiedliche Waldbilder, Baumarten und die Geschichte des Waldes kennen. Genießen Sie Neben herrlichen Ausblicken ist die Vielfalt heimischer Natur zu entdecken.

Treffpunkt: Parkplatz Eichen Platz oberhalb vom Remstecken

https://geoportal.koblenz.de/geoportal-koblenz/gisclient/build/?applicationId=2574&token=982da057-91dc-4e95-ad05-0ac4c26db7d8

Anmeldung: miriam.rosenbach@wald-rlp.de oder 01622517082

Hinweis: Für Fahrräder ohne E-Antrieb geeignet