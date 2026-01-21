Der Bürgerbus der Stadt Neuwied legt über die Karnevalstage eine kurze Pause ein: Von Donnerstag, 12. Februar, bis einschließlich Dienstag, 17. Februar, bieten die Ehrenamtlichen keine Fahrten an. Auch der Telefondienst pausiert am Rosenmontag, 16. Februar.

Ab Mittwoch, 18. Februar, ist der Bürgerbus bereits wieder wie gewohnt im Einsatz: Er verkehrt nach vorheriger Buchung einer Fahrt dienstags und donnerstags jeweils von 8.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Stadtgebiet, die anders nicht mobil sind – der Bürgerbus fährt also von und in alle Stadtteile Neuwieds.

Eine telefonische Reservierung ist immer erforderlich. Sie muss spätestens am Vortag der gewünschten Fahrt erfolgen. Das Bürgerbus-Team ist dafür montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 02631 802 7900 zu erreichen. Die Stadt Neuwied bittet um Verständnis für die kurze Pause.

Übrigens: Neue Ehrenamtliche sind im Team gern gesehen. Wer sich beim Telefondienst oder als Fahrer am Steuer des Busses für ein zusätzliches Mobilitätsangebot in der Stadt einbringen möchte, meldet sich ganz einfach über die neue Ehrenamtsbörse online unter www.neuwied.de/ehrenamtsboerse. Fragen beantwortet Benita Roos, die das Projekt seitens der Stadt Neuwied betreut, unter 02631/802 261 und buergerbus@neuwied.de.