Vorarbeiten für neuen Kita-Standort im Raiffeisenring starten

Gute Kindertagesstätten sind eine zentrale Voraussetzung für Chancengleichheit, Familienfreundlichkeit und ein lebenswertes Umfeld. Die Stadt Neuwied investiert kontinuierlich in den Ausbau und die Weiterentwicklung ihrer Kita-Landschaft, um dringend benötigte zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Aktuell arbeitet die Stadtverwaltung an zahlreichen Projekten im gesamten Stadtgebiet – ein Schwerpunkt liegt dabei im Raiffeisenring. Hier starten nun die Vorarbeiten für den Neubau der evangelischen Kindertagesstätte.

Die Evangelische Kindertagesstätte Raiffeisenring zieht mittelfristig vom nördlichen „Ring“ auf das südlichere Gelände bei der ehemaligen Raiffeisenschule um. Am derzeitigen Gelände des Kinderspielplatzes Raiffeisenring entsteht eine neue geräumige Kindertagesstätte mit mehr als 130 Plätzen.

So sehen die vorbereitenden Schritte dafür aus: Zunächst wird der bestehende Kinderspielplatz im Raiffeisenring rückgebaut, dann das Gelände bis spätestens Ende Februar von Vegetation befreit. Diese Maßnahmen sind notwendig, damit Fachleute die erforderlichen vorbaulichen Untersuchungen durchführen können. Der Beginn der eigentlichen Bauarbeiten am neuen Kitagebäude ist für den Spätsommer geplant. Das neue Außengelände wird mit viel Pflanzengrün gestaltet, genau wie im Beteiligungsverfahren entwickelt und abgestimmt.

Der Ausbau der Kitas bleibt für die „Kinderfreundliche Kommune“ ein sehr zentrales Thema. Zwar konnten zuletzt mehr Kinder betreut werden – im April 2025 waren es 2.842. Das sind 144 mehr als im Vorjahr –, dennoch fehlen stadtweit immer noch rund 355 Betreuungsplätze. Steigende Bedarfe, gesetzliche Vorgaben und bauliche Rahmenbedingungen stellen die Stadt vor große Herausforderungen. Der aktuelle Bedarfsplan sieht daher zahlreiche Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen bis 2028 vor. „Die Vorgaben von Land und Bund, aber auch unser eigener Anspruch stellen uns vor große Aufgaben, deren Bewältigung für uns hohe Priorität hat“, betont Bürgermeister Peter Jung.

Mit den anstehenden Arbeiten im Raiffeisenring geht die Stadt einen weiteren wichtigen Schritt, um die Betreuungssituation nachhaltig zu verbessern und für Neuwieder Familien langfristig verlässliche Angebote zu sichern.