creole_sommer holt „El Flecha Negra“, „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ und „Uusikuu“ Ende August in die Goethe-Anlagen

Musik verbindet. Dabei ist es nicht wichtig, welchem Genre sie angehört, auf welchen Instrumenten sie gespielt oder in welcher Sprache sie gesungen wird. Denn Musik ist universal und so vielfältig wie unsere Gesellschaft. In der Welt der Popmusik haben Künstlerinnen und Künstler schon lange die Genregrenzen verschwimmen lassen und durch kreative Mischungen neue und einzigartige Sounds kreiert. Das Musikfestival creole_sommer feiert genau diese Vielfalt, indem es seit mittlerweile 10 Jahren spannende Musik-Acts mit unterschiedlichsten kulturellen und musikalischen Einflüssen auf die Bühne bringt. Vom 29. bis zum 31. August werden die Neuwieder Goethe-Anlagen wieder zum Schauplatz für drei abwechslungsreiche, unvergessliche – und wie jedes Jahr kostenlose – Konzerterlebnisse unter freiem Himmel.

Feurige Fiesta, kubanische Lebensfreude und finnische Tanzmusik

Bei der Auswahl der diesjährigen Künstler für den creole_sommer hat Organisator Pascal Stoltze vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing neben einem abwechslungsreichen musikalischen Mix vor allem auf eines geachtet – nämlich, dass ihre Musik gut tanzbar ist. Das trifft auf die lateinamerikanische Formation „El Flecha Negra“ genauso zu, wie auf das kubanische Ensemble „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ und das finnisch-deutsche Vintage-Orchester „Uusikuu“.

Wenn „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ am Freitag, 29. August, um 20 Uhr den diesjährigen creole_sommer eröffnen, sind pure Lebensfreude, ein musikalisches Spektakel auf der Bühne und ausgelassene Stimmung im Publikum vorprogrammiert. Bereits seit Kindheitstagen steht Reyes auf der Bühne und vor der Kamera – in seiner kubanischen Heimat ist er ein gefeierter Sänger. Unterstützt wird er von erstklassigen Künstlern, die mit ihrer Musik das beschwingte Lebensgefühl der kubanischen Hauptstadt nach Neuwied bringen wollen. Das tun sie mit einer begeisternden Mischung aus Son, Salsa, Merengue, Bachata und Regueton.

Seit 10 Jahren ist bei „El Flecha Negra“ Fiesta angesagt. Die fünfköpfige Gruppe ist in Freiburg beheimatet, ihre Wurzeln haben die Musiker jedoch in Peru, Chile, Argentinien und Spanien – und das hört man auch an ihrer Musik. Tanzbar und mit viel Latino-Flair – allerdings auch mit traditionellen Elementen, so beschreibt die Band ihren eigenen Sound. Da ihre Einflüsse vielfältig sind und im Reggae, Ska, Salsa, Funk und Hip-Hop liegen, kann sich ihr Publikum am Samstag, 30. August, ab 20 Uhr auf eine mitreißende und abwechslungsreiche Show freuen.

Den Schlusspunkt setzen am Sonntag, 31. August, „Uusikuu“. Das finnisch-deutsche Quintett hat sich 2006 in Tübingen gegründet und entführt das Publikum mit seiner Darbietung von alter finnischer Tanzmusik in die goldene Ära des finnischen Tangos von den 1930er- bis zu den 60er-Jahren. Dabei covern sie nicht nur alte Klassiker, sondern bringen auch eigene neue Musik im Vintage-Stil auf die Bühne. Fernab von der für den finnischen Tango sonst typischen melancholischen Schwere stehen Uusikuu für frischen und energiegeladenen Sound, der von verträumten Walzern und feurigen Tangos über freche Jenkkas bis hin zu schwungvollen Humppas und Swing eine große musikalische Bandbreite abdeckt und das creole-Publikum am letzten Veranstaltungstag ab 14 Uhr zwei Stunden lang zum Tanzen einlädt.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos. Unterstützt wird das Musikfestival in den Goethe-Anlagen durch die Sparkasse Neuwied.