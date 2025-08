Nauort (ots) – Ein VW Transporter befuhr am 01.08.2025, gegen 00:32 Uhr, die L

306 aus Nauort kommend in Fahrtrichtung Stromberg. Aus bislang nicht

abschließend geklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer langgezogenen

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einem

angrenzenden Waldgebiet und kam letztlich auf der Beifahrerseite liegend sowie

schwer beschädigt zum Stehen.

Der 24-jährige Fahrzeugführer verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallörtlichkeit, der ebenfalls im Fahrzeug

befindliche Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im

Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer

zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte.

Es wurde seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachter zur

Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die L 306 war an der Unfallörtlichkeit für ca. 4h für den Fahrzeugverkehr

gesperrt.