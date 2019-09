Neuwied – Stadt Informiert über Vorsorge bei Starkregen

Auch dieses Jahr traten Starkregen-Ereignisse gehäuft auf in Neuwied und richteten Schäden an. Die Stadtverwaltung nimmt dies zum Anlass, zu zwei Informationsveranstaltungen einzuladen: eine allgemeine in Torney und eine auf die spezielle Situation in dem Stadtteil zugeschnittene in Oberbieber.

Starke Niederschläge in kurzer Zeit bereiten immer häufiger große Probleme. Aus überlasteten Kanälen dringt rückstauendes Wasser in Kellerräume ein, unkontrolliert abfließendes Oberflächenwasser läuft über Kellerabgänge oder Fenster in Kellerräume, Bäche stauen sich auf, so dass Wasser in Gebäude eindringt. Vorsorge ist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, daneben sind aber auch private objektbezogene Maßnahmen hilfreich.

Die Stadtverwaltung informiert daher die Bürgerinnen und Bürger Neuwieds am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr im Bürgerhaus Torney unter anderem über mögliche Vorkehrungen im privaten Bereich. Weiterhin ist die Stadt bestrebt, Informationen aus der Bevölkerung über Wasserabflüsse bei Starkregen zu erhalten in Form von Fotos oder Berichten. So sind es mitunter eher kleine Umbaumaßnahmen, die eine große Wirkung erzielen können.

Speziell für die Situation im Stadtteil Oberbieber, der stark von Unwettern betroffen war, gibt es einen Tag zuvor, am Dienstag, 24. September, um 18 Uhr im Bürgerhaus an der Gladbacher Straße eine Info-Veranstaltung. Insbesondere Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz und Schutz vor Oberflächenwasser in Oberbieber sind hier Themen.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 17.09.2019