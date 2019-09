Job-Coaching für Frauen in der Stadtverwaltung Koblenz am 2. Oktober 2019

Die Beratungsstelle Familie & Beruf e.V., Neue Kompetenz – Netzwerk Beruf bietetin Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat Einzelberatungen für interessierte Frauen an. Der nächste Beratungstag ist am 2. Oktober 2019, 9 bis 11 Uhr, in der Stadtverwaltung Koblenz, Rathausgebäude II,2. Stock, Raum 205, Willi-Hörter-Platz 2 in Koblenz. Die Beratungen sind kostenfrei und vertraulich.

Angesprochen sind Frauen, die z.B. nach neuen beruflichen Perspektiven suchen, die Impulse benötigen für ihre individuelle Berufswegplanung oder die den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Sie erhalten umfassende Orientierung, hilfreiche Informationen und Best Practise-Tipps, ein individuelles Karriere-Coaching und eine zielgerichtete Begleitung, auch auf dem Weg in die Selbständigkeit.

Für einen reibungslosen Beratungsablauf bitten wir um Anmeldung: Familie & Beruf e.V.Neue Kompetenz-Netzwerk Beruf, Fon: 0261 98376247, E-Mail: buero@neuekompetenz.de.Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.neuekompetenz.de und www.frauen.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.09.2019