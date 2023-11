Inklusives Sportfest: Bürgermeister Peter Jung lädt zu Informationsabend am 7. Dezember ein

„Gemeinsam stark“ – Unter diesem Motto schafft Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Sportorganisation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, jährlich für über 5.000 Kinder und Erwachsene eigene Zugangs- & Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Am 7. September 2024 finden in Neuwied die Sommerspiele von Special Olympics Rheinland-Pfalz statt: Bei diesem inklusiven Sportfest steht nicht die sportliche Höchstleistung im Vordergrund, sondern das gemeinsame Miteinander und die Freude am Sport von Menschen mit und ohne Behinderung. „Jeder Neuwieder kann gern mitmachen“, sagt Bürgermeister Peter Jung.

Um dieses Event näher vorzustellen, lädt er zu einem Informationsabend ein am Donnerstag, 7. Dezember, um 18 Uhr im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS. Interessenten werden gebeten sich per E-Mail anzumelden: sportamt@neuwied.de