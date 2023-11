„Belebung der Innenstadt“: Aktion ist ein großer Erfolg – OB Jan Einig kündigt Sand-Skulpturen-Festival im kommenden Jahr an

Schon alle Dinos in der Neuwieder Innenstadt gejagt? Wenn nicht, dann wird es Zeit: Denn die wegen des großen Erfolgs verlängerte Aktion von Citymanagement und Stadtmarketing geht jetzt endgültig in den Endspurt. Noch bis Sonntag, 3. Dezember, können Smartphonebesitzer in der Neuwieder Innenstadt die Urzeitechsen auf ihren Bildschirmen zum Leben erwecken und mit ihnen lustige Fotos schießen oder Videos drehen. Aufgrund des Knuspermarktes und des Rhein-Hochwassers haben die Servicebetriebe einige Fußspuren zwischenzeitlich auch neu aufgeklebt.

„Die Aktion ist wirklich super eingeschlagen“, freut sich Neuwieds Citymanagerin Michaela Ullrich und berichtet, dass allein in den ersten sechs Wochen mehr als 15.000 Aufrufe gezählt worden sind. „Auch der Hersteller hat uns zurückgemeldet, dass das im Vergleich mit anderen Kommunen wirklich viel ist“, hält sie zufrieden fest.

Aber nicht nur die Teilnehmerzahlen sehen insgesamt sehr gut aus. Tyranno, Triceratops & Co sind auch echte Zugpferde für die City. „Sie bringen Frequenz. Die Händler waren sehr zufrieden“, berichtet die Citymanagerin und erzählt von einem älteren Ehepaar, das sie im Innenstadtlabor besucht und ihr begeistert erzählt hat, wie viele Dino-Fotos und -Videos sie schon an die Enkelkinder versandt haben.

Bis zum 3. Dezember läuft auch das Gewinnspiel zur Dino-City noch weiter. Die Teilnahmebögen können in der Tourist-Information auf dem Luisenplatz abgeholt und wieder abgegeben werden. Jeder Teilnehmer erhält schon bei der Abgabe eine kleine Überraschung. Die eigentlichen Gewinner werden dann ab dem 3. Dezember ausgelost und anschließend von der Stadt benachrichtigt.

Mit dem großen Erfolg der Dino-City ist auch Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig hoch zufrieden. „Als Stadt können wir die Geschäfte in unserer Innenstadt nicht selbst betreiben. Aber wir können unsere Händler unterstützen, indem wir mithelfen, dass in unserer City etwas los ist, dass Betrieb herrscht“, macht er deutlich und nennt in diesem Zusammenhang die beliebten Märkte, die fester Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders sind. „Aber auch solche Sonderaktionen wie die Dino-City oder der „World-Street-Painting“, dessen tolle Ergebnisse auf den Straßen immer noch zu sehen sind, helfen sehr. Denn das gibt es in unserer Region nur in Neuwied“, betont er und freut sich deshalb, dass das Stadtmarketing schon das nächste Event plant: „Im kommenden Jahr findet das Neuwieder Sand-Skulpturen-Festival statt“, verrät er.

Mehr Informationen zur Dino-City inklusiver einer Übersicht zu den Standorten der Fußspuren finden Sie hier: https://www.neuwied.de/dino-city

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Jan Einig möchte die „Dinos“ in der Innenstadt gar nicht jagen, sondern am liebsten streicheln. Denn sie haben der City reichlich Frequenz gebracht. Die Aktion war ein großer Erfolg. Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange (mit der 3DQR Plus-App)