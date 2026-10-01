Clean-Up-Wochen werden zum großen Gemeinschaftserfolg – 28 Gruppen sammeln rund 17 Kubikmeter Müll – Stadt dankt allen Beteiligten

Greifzangen in die Hand, Handschuhe an und los: Rund 1.200 Kinder und Jugendliche haben sich in diesem Jahr an der Aktion „Neuwied räumt auf“ beteiligt und gemeinsam dafür gesorgt, dass ihre Stadt ein gutes Stück sauberer wird. Die Bilanz der Clean-Up-Wochen kann sich sehen lassen: 28 Gruppen waren im Stadtgebiet unterwegs und sammelten zusammen rund 17 Kubikmeter Müll.

Beteiligt waren drei Grundschulen, vier Förderschulen, zehn Kitas sowie weitere Institutionen und Vereine. Im Mittelpunkt standen dabei die jungen Neuwieder, die mit viel Freude und Engagement in ihrem jeweiligen Umfeld aufräumten. Organisiert und begleitet wurde die Aktion von „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ und weiteren Partnern.

„1.200 Kinder und Jugendliche, die gemeinsam anpacken und Verantwortung für ihre Stadt übernehmen – das ist eine wirklich starke Bilanz“, freut sich Oberbürgermeister Jan Einig. „Mein großer Dank gilt allen jungen Helfern, aber genauso den Lehrerinnen und Lehrern, Erziehern, Betreuern und den vielen Ehrenamtlichen, die diese Aktion möglich gemacht haben. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich.“

Auch über Neuwied hinaus fand die Aktion Beachtung. SAT.1 berichtete aus Neuwied und stellte die Aktion im Vorfeld des World Cleanup Day 2026 vor. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus den beteiligten Gruppen zeigen, dass „Neuwied räumt auf“ nicht nur sichtbare Spuren in Form saubererer Flächen hinterlassen hat. Viele Teilnehmer haben bereits Interesse signalisiert, auch im kommenden Jahr wieder mitzumachen.

Für die Stadt ist die erfolgreiche Aktionswoche deshalb vor allem ein Gemeinschaftserfolg. Ein besonderer Dank gilt der Gruppe „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ um den nimmermüden Volker Schölzel für die Organisation sowie allen beteiligten Einrichtungen, Vereinen und Unterstützern. Die Servicebetriebe Neuwied, die Stadtwerke Neuwied und weitere Partner unterstützten die Aktion bei Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit.

Und während die rund 17 Kubikmeter gesammelter Müll am Ende verschwinden konnten, soll etwas anderes möglichst bleiben: das Bewusstsein dafür, dass jeder mithelfen kann, Neuwied sauber zu halten.

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Diese Gruppen waren bei „Neuwied räumt auf“ 2026 dabei:

Heinrich-Haus, Berufsfachschule 1 der David-Roentgen-Schule, Privatgruppe Happel, Ahmadiyya Gemeinde, Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Grundschule Feldkirchen, Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Städtische Kindertagesstätte Biberburg, Kinderhaus St. Matthias, Städtische Kindertagesstätte Haus Kunterbunt, ReThink e. V., Kunostein-Grundschule Engers, Verein Niederbieberer Bürger, Paul-Schneider-Schule, Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige Neuwied, Evangelische Waldkindergartengruppe Oberbieber, EIRENE Starke Nachbarn und der Beirat für Migration und Integration der Stadt Neuwied, Katholische Kindertagesstätte Heilig Kreuz, Katholische Kindertagesstätte St. Peter und Paul, Jobcenter Neuwied, Integrative Kindertagesstätte der Landesblindenschule, Ehrenamtliche des Quartiersmanagements Soziale Stadt Neuwied, Städtische Kindertagesstätte Raiffeisen, Städtische Kindertagesstätte Neuwieder Kinderschiff, Verschönerungsverein Rodenbach, Katholische Kindertagesstätte St. Michael sowie Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup.