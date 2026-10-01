Am 25.09.2026 fand die jährliche Mitgliederversammlung der Tafel Koblenz statt. Der 1. Vorsitzende der Tafel, Peter Bäsch, berichtete in seinem Rückblick über ein wieder erfolgreiches Jahr 2025, d.h. die Ausgabetermine konnten über das gesamte Jahr eingehalten und auch Lösungen bei Brückentagen organisiert werden. Für durch Feiertage ausgefallene Ausgaben wurden Sonderausgabentermine eingerichtet. „Dies macht unsere Tafel so einzigartig und zeigt das besondere Engagement unserer rund 250 Helferinnen und Helfer.“ Neben den eigenen Ausgabestellen wurden neun Tafeln, sowie drei tafelähnliche Einrichtungen aus der Region mit Lebensmitteln unterstützt. Außerdem sorgten die „Versteckten Engel“, eine angegliederte Initiative der Tafel für bedürftige Kinder und Jugendliche, an fünf lokalen Schulen für ein gesundes Frühstück. Für diesen Zweck und für die Ausgabestellen stellte die Tafel Kühl- und Gefrierschränke zur Verfügung.

Insgesamt schätzte er, dass ca. 1.500 Tonnen Lebensmittel im Wert von mindestens 6 Mio € gesammelt und verteilt wurden. Die Tafel ist damit ein bedeutsamer sozialer Faktor in der Region, der notleidende Menschen in ihrer Grundversorgung unterstützt. Gleichzeitig leistet die Tafel mit der Verhinderung der Vernichtung von bereits produzierten Lebensmitteln auch einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Für die Tafelhelferinnen und -helfer gab es zudem Angebote für „Fresh up“ Kurse des DRK, um die Kenntnisse in Erster Hilfe wieder aufzufrischen.

Weitere beeindruckende Zahlen für das Jahr 2025 lieferte der 2. Vorsitzende, Alfred Waurig, denn 2025 war das erste komplette Kalenderjahr seit Beginn der Digitalisierung der Tafel Koblenz. So stehen inzwischen aufschlussreiche Daten für die effiziente Organisation und Planung der Tafel zur Verfügung.

Fast 26.000 Lebensmittelübergaben für ca. 50.000 Menschen fanden im Jahr 2025 statt. 76 % Erwachsene und 24 % Kinder der Tafelempfänger konnten so von der Tafel versorgt werden. Die Vorsitzenden betonten, dass seitens der Tafel Ziel ist, künftig die Hausbelieferungen an immobile Personen auszuweiten.

In diesem Jahr standen auch Neuwahlen des Vorstandes an. Peter Bäsch hat die Führung „seines Herzensprojekts“ auf eigenen Wunsch abgegeben. Frau PD Dr. Margit Theis-Scholz, ehemalige Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz, konnte gewonnen und damit der Grundstein für eine kompetente Weiterführung des Vereins gelegt werden. „Ich freue mich auf die Aufgabe und werde die erfolgreiche und so notwendige Arbeit von Peter Bäsch fortsetzen,“ sagte sie nach ihrer Wahl.

Peter Bäsch wurde von den Mitgliedern zum „Ehrenvorsitzenden“ gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Foto: Privat (alle Beteiligten sind mit der Veröffentlichung einverstanden)