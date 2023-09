Jetzt sind alle Bürger gefragt: Am 27. September mitreden

Wie lässt sich die Lebensqualität in Neuwied noch mehr steigern? Dabei spielen natürlich die Themen Sauberkeit und Sicherheit eine Rolle. Deshalb will das Ordnungsamt der Stadt gemeinsam mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern der Frage nachgehen. Dazu sind alle Interessierten aus der Innenstadt wie den Stadtteilen am Mittwoch, 27. September, um 17 Uhr in den Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, eingeladen. Dort sollen zunächst Ideen gesammelt werden, wie Neuwied künftig noch sauberer und sicherer werden kann.

„Neuwied steht beim Thema Sicherheit im Vergleich zu anderen Städten Deutschlands gut da und auch die Lebensqualität ist bereits sehr hoch“, stellt Gerhard Schneider, Leiter des Ordnungsamtes Neuwied, klar. „Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir daran nicht weiter gemeinsam arbeiten können, um unsere Stadt noch sicherer und damit noch lebenswerter zu machen.“ Beim Netzwerk Innenstadt hat die Stadtverwaltung Neuwied bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit Bürgern für die Innenstadt unter anderem an den Themen Sicherheit und Sauberkeit gearbeitet und einige Projekte erfolgreich umgesetzt. „Uns ist aber natürlich wichtig, dass sich alle Neuwiederinnen und Neuwieder sicher fühlen“, sagt Schneider und ergänzt: „Deshalb sind nun auch expliziert die Stadtteile mit eingebunden und gefragt.“

Bei der Auftaktveranstaltung Ende September sollen zunächst Ideen, Anregungen und mögliche Handlungsbedarfe zusammengetragen werden. Daraus soll dann das weitere Vorgehen herausgearbeitet werden. Parallel zur Veranstaltung in der vhs Neuwied wird es auch eine Online-Befragung zum Sicherheitsgefühl geben, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren.