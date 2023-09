Experten informieren am 20. September im Heimathaus

Heizungstausch ist in aller Munde. Doch was bedeutet das genau für die eigenen vier Wände? Wie kann denn nun klimafreundlich geheizt werden? Um die Neuwiederinnen und Neuwieder mit diesen Fragen nicht allein zu lassen, lädt das Klimaschutzmanagement der Stadt Neuwied am Mittwoch, 20. September, zu einer Infoveranstaltung und Messe, die sich dem Thema „Heizungstausch“ widmet, ein. Die Veranstaltung beginnt um 17.15 Uhr im Heimathaus Neuwied. Bevor der Beigeordnete Ralf Seemann und die Moderatorin Marion Gutberlet den offiziellen Teil um 18 Uhr eröffnen, können sich die Besucher bereits an diversen Infoständen informieren.

„Der Heizungstausch ist ein wichtiges Thema. Nicht nur für den Klimaschutz“, weiß Dr. Zuhal Gültekin, Klimaschutzmanagerin. „Auch für die Geldbörse der Verbraucherinnen und Verbraucher ist es von großer Bedeutung. Leider ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten – oder gar erst zu bekommen. Deshalb möchten wir helfen und über die verschiedenen Aspekte des Heizungstauschs informieren und Fragen beantworten. Genau dazu haben wir diese Veranstaltung organisiert“, erklärt sie.

Kern des Abends sind drei Impulsvorträge ab 18.15 Uhr. Dabei erläutert Martin Knoop von der Verbraucherzentrale RLP zunächst das neue Gebäudeenergiegesetz und dessen Bedeutung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Armin Klein, Verband der Energieberater, wird danach die Vorgehensweise bei der Energieberatung beleuchten. Und zum Schluss der Vortragsrunde thematisiert Thomas Kill von den Stadtwerke Neuwied die kommunale Wärmeplanung für Neuwied.

Bei Fragen können sich Interessierte direkt beim Klimaschutzmanagement der Stadt Neuwied per E-Mail an Klimaschutz@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 192 melden.