Auftakt auf dem Marktplatz mit „Künstlertag“ am 5. Mai

Mit dem neugestalteten Marktplatz hat die Neuwieder Innenstadt einen attraktiven, öffentlichen Begegnungsort dazugewonnen. Hier kann man auf einer der vielen Bänke verweilen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und den Blick über den Platz mit seinem besonderen Hingucker – der Neuwieder Marktkirche – schweifen lassen. Darüber, wie sich diese neugewonnene Fläche zusätzlich mit Leben füllen lässt, haben sich die beiden Auszubildenden des Stadtmarketings Kira Röder und Selina Küls Gedanken gemacht und in ihrem ersten Lehrjahr eine eigene, innovative Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt: Bei „Neuwied macht mit“ ist es lokalen Vereinen möglich, den Marktplatz einen Spätnachmittag kostenfrei für eigene Aktivitäten zu nutzen, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und Passanten zum Mitmachen zu animieren. Nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr und vielen lehrreichen Erfahrungen für die beiden Azubis bringen Röder und Küls die Veranstaltungsreihe nun auf den Neuwieder Marktplatz zurück. Für den Auftakttermin am Dienstag, 5. Mai, sind Live-Musik und ein „Künstlertag geplant – hierfür werden noch kurzentschlossene Künstlerinnen und Künstler gesucht.

Einladung an alle Vereine

Das Konzept von „Neuwied macht mit“ ist denkbar einfach: „Egal, ob Chöre, Sportvereine, Kulturinitiativen oder ganz was anderes – bei uns können grundsätzlich alle mitmachen“, laden Röder und Küls die Neuwieder Vereinslandschaft zur Teilnahme ein. Einzige Einschränkung: Kommerzielle Veranstaltungen und politische Auftritte sind nicht gestattet. Für die Veranstaltungsreihe wird der Marktplatz jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr zur Aktionsfläche für teilnehmende Vereine. „Am besten ist es natürlich, wenn Mitmach-Aktionen angeboten und die Passantinnen und Passanten so dazu animiert werden, sich aktiv zu beteiligen“, erklären die beiden Organisatorinnen den Grundgedanken des Events.

Bei der Organisation der zweiten Saison von „Neuwied macht mit“ konnten Kira Röder und Selina Küls auf ihren Erfahrungsschatz aus dem Vorjahr zurückgreifen und haben das Konzept folglich weiterentwickelt: In 2026 gibt es weniger Termine, dafür sollen diese im Vorhinein stärker beworben werden, um die Veranstaltungsreihe sowohl für die Vereine als auch für teilnehmende Passanten noch attraktiver zu gestalten und während der Veranstaltungszeiten mehr Menschen auf den Neuwieder Marktplatz zu locken. „Wir wollen den Marktplatz zu einem interaktiven Treffpunkt machen und Vereinen eine Bühne geben, sich und ihre Aktivitäten öffentlich vorzustellen. Für die Vereine kann das sicherlich auch eine interessante Möglichkeit sein, um neue Mitglieder zu gewinnen“, sind beide überzeugt.

„Künstlertag“ und Live-Musik von „Joe and We“ zum Auftakt

Für den ersten Termin am Dienstag, 5. Mai, steht das Programm bereits fest: Die Band „Joe and We“ wird mit Akustikgitarre, Cajon und Gesang den musikalischen Rahmen setzen – Marktplatzbesucher können sich auf Coversongs aus den Genres Rock, Country und Blues freuen. Zudem sollen Künstlerinnen und Künstler mit Staffelei vor Ort sein und allen Interessierten spannende Einblicke in ihre Arbeit und verschiedene, einfache Maltechniken geben. Kunstschaffende, die sich an dieser außergewöhnlichen Aktion beteiligen möchten, können sich kurzfristig ans Neuwieder Amt für Stadtmarketing wenden.

Mitmachen ist ganz einfach

Die Teilnahme für Vereine bei „Neuwied macht mit“ ist bewusst so einfach und unbürokratisch wie möglich gestaltet worden. Interessenten finden unter www.neuwied.de/neuwied-macht-mit ein Online-Formular, in welchem sie kurz ihre Veranstaltungsidee skizzieren sowie ihren Terminwunsch nennen können. Nachfragen aller Art beantwortet das Team des Neuwieder Stadtmarketings auch per E-Mail an neuwiedmachtmit@stadt-neuwied.de. Wichtig: Der Marktplatz wird als Veranstaltungsfläche zur Verfügung gestellt – alles andere, was zur Durchführung benötigt wird, müssen die Vereine selbst mitbringen.

Bildunterschrift:

Am Dienstag, 5. Mai, kehrt das innovative Veranstaltungsformat „Neuwied macht mit“ auf den Marktplatz zurück. Die Organisatorinnen Selina Küls und Kira Röder (v.r.) aus dem Neuwieder Amt für Stadtmarketing freuen sich auf eine rege Beteiligung von zahlreichen Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern.

Foto: Pascal Stoltze