Erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Erzbachstraße

Lahnstein. Da das Gebäude der Lahnsteiner Kindertagesstätte Kastanienplatz durch einen Neubau ersetzt werden muss, wird für die Übergangszeit am Sportplatz im Stadtteil Friedrichssegen ein Interimsstandort in Containerbauweise errichtet.

Nachdem die erforderlichen Tiefbauarbeiten am Grundstück abgeschlossen sind, erfolgen nun Anlieferung und Montage an den folgenden Tagen: 21., 28., 30. April, 06. Mai und gegebenenfalls auch 07. Mai 2026.

Anwohner und Verkehrsteilnehmer in der Erzbachstraße müssen sich an diesen Tagen auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen, insbesondere durch anliefernde Lastkraftwagen.

Im Anschluss an die Montage erfolgen die Erschließung an die Versorgungsnetze sowie die Gestaltung des Außengeländes.

Bildunterzeilen

Ab 21. April kommt es in der Erzbachstraße zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. (Foto: Sergio Federico / Stadtverwaltung Lahnstein)