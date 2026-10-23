Drei Führungen laden zu besonderen Streifzügen durch die Deichstadt ein

Neuwieds Geschichte steckt voller Spuren, die im Alltag leicht übersehen werden. Manche finden sich auf jahrhundertealten Grabsteinen, andere erzählen von der einstigen Hochwassergefahr am Rhein. Und einige kommen besonders gut zum Vorschein, wenn Kinder mit ihren Taschenlampen durch die Innenstadt ziehen. Am 8. und 15. November lädt die Tourist-Information zu drei öffentlichen Führungen ein, die ganz unterschiedliche Kapitel der Stadtgeschichte aufgreifen.

Den Auftakt macht am Sonntag, 8. November, um 11 Uhr eine Führung über den Alten Friedhof. Die 1783 eröffnete, konfessionsübergreifende Begräbnisstätte beherbergt zahlreiche historisch bedeutende Grabmäler bekannter Neuwieder Familien. Während des rund anderthalbstündigen Rundgangs erfahren die Teilnehmenden mehr über die Menschen hinter den Namen und die Symbolik ihrer Grabsteine. Auch das historische Friedhofsgärtnerhäuschen und die Aussegnungshalle stehen auf dem Programm. Treffpunkt ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße.

Zwei Stunden später führt der Weg an den Rhein. Um 13 Uhr startet am Bahnhof Engers die zweite Etappe des Deichstadtwegs. Auf der rund dreistündigen Wanderung Richtung Neuwied erfahren Interessierte, wie das Hochwasser einst das Leben in Engers und im Engerser Feld prägte. Die Route führt über das Hafengelände bis zum Pegelturm. Unterwegs steht auch der ehemalige Hafen der Flusspioniere auf dem Programm.

Eine Woche später wird es in der Innenstadt etwas geheimnisvoller. Am Sonntag, 15. November, beginnt um 17 Uhr vor dem Neuwieder Schloss die Taschenlampenführung für Kinder. Mit ihren eigenen Taschenlampen erkunden die jungen Teilnehmenden die Deichstadt und erfahren auf spielerische Weise, wie Neuwied entstanden ist und welche Geschichten sich hinter bekannten Orten verbergen. Auch Ereignisse aus der jüngeren Stadtgeschichte kommen bei dem rund anderthalbstündigen Rundgang zur Sprache. Fragen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Eine eigene Taschenlampe gehört unbedingt ins Gepäck.

Für die Führung über den Alten Friedhof zahlen Erwachsene 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 4 Euro. Die Wanderung auf dem Deichstadtweg kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Bei der Taschenlampenführung zahlen Kinder von 6 bis 14 Jahren 6 Euro und erhalten ein kleines Geschenk. Erwachsene können für 4 Euro teilnehmen. Für alle drei Angebote ist die Teilnehmerzahl auf jeweils 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist bis spätestens zwei Tage vor dem jeweiligen Termin telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.neuwied.de/fuehrungen.