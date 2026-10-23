Spielen ist weit mehr als nur ein Zeitvertreib. Es fördert das Miteinander, die Kreativität und die soziale Entwicklung von heranwachsenden Kindern. Das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied sucht engagierte und qualifizierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Freude daran haben, die laufenden Spieletreffs im Team mitzugestalten. Angeboten werden die Treffs für Grundschulkinder unter anderem in den Neuwieder Stadtteilen Rodenbach, Feldkirchen und Heimbach-Weis.

Ehrenamtliche Helferin und Helfer leiten Spiel- und Bastelzeiten aktiv an und schaffen eine einladende Atmosphäre für die Kinder. Über eine der folgenden Qualifikationen zu verfügen, bildet die Grundvoraussetzung für eine Mitarbeit: Jugendleiterkarte (Juleica) oder gültiger Trainerschein oder eine laufende bzw. abgeschlossene Ausbildung zur Sozialassistenz oder zum Erzieher / zur Erzieherin oder ein laufendes bzw. abgeschlossenes Studium der (Sozial-)Pädagogik.

Den Ehrenamtlichen wird eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der sogenannten Übungsleiterpauschale (gemäß §3 Nr.26 EstG) gezahlt – unter Berücksichtigung der Erfahrung in der pädagogischen Arbeit. Weitere Infos erteilt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter Tel. 02631 802 170 oder per Mail an: kijub@neuwied.de.