Gilt auch für Eltern und Sorgeberechtigte, deren Kinder sich aktuell auf Wartelisten der Lahnsteiner Kitas befinden

Lahnstein. Ab dem 01. Januar 2023 sind Anfragen und Anmeldungen für Betreuungsplätze in allen Kindertagesstätten in Lahnstein auch digital möglich: über das Kita-Portal von LITTLE BIRD.

Mit LITTLE BIRD können Eltern und Sorgeberechtigte ihre Kinder zukünftig per Knopfdruck in den Kitas vormerken. Damit wird die Suche nach geeigneten Betreuungsplätzen deutlich erleichtert. Eltern und Sorgeberechtigte können das Kita-Portal wie eine Suchmaschine nutzen und sich über die Lahnsteiner Kitas, Öffnungszeiten und pädagogischen Angebote informieren. Nach einer personalisierten Registrierung und Anmeldung im Portal besteht dann die Möglichkeit, Platzanfragen online an die gewünschte Kita zu stellen – und das an bis zu dreizehn Kitas gleichzeitig – mit der zusätzlichen Option einer Angabe von Prioritäten.

Sorgeberechtigte, die aktuell auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihr/e Kind/er sind oder sich bereits auf der Warteliste einer Kindertagesstätte befinden, müssen sich daher ab dem 01. Januar 2023 kostenfrei unter

https://portal.little-bird.de/Suche/Lahnstein

oder über den beigefügten QR-Code registrieren und die gewünschten Einrichtungen nach einem Betreuungsplatz anfragen. Das System Little Bird wird zukünftig die bisherigen Wartelisten der Einrichtungen ersetzen.

Eine Anleitung zur Registrierung in verschiedenen Sprachen ist erhältlich unter: https://www.little-bird.de/service/anleitung/.

Die Stadtverwaltung Lahnstein steht unter little-bird@lahnstein.de für Fragen zur Verfügung.