Städtische Musikschule bietet offenen Unterricht

An der Musikschule der Stadt Neuwied öffnen sich zu Beginn des neuen Jahres auch wieder die Türen für Veranstaltungen. So stehen vom 9. bis 20. Januar jeweils Montag bis Freitag die Wochen des offenen Unterrichts auf dem Programm. Dabei können Interessierte die unterschiedlichen Unterrichtsstunden besuchen und sich die verschiedenen Instrumente live anhören. Um die Instrumente einmal selbst auszuprobieren, besteht dann am Samstag, 14. Januar, beim Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr die Möglichkeit. Dazu vergibt die Musikschule 20-minütige Termine.

Interessierte sind eingeladen, die verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente kennenzulernen. Das Angebot gilt ebenso für die Gesangsausbildung in den Bereichen Klassik und Pop. Die unterschiedlichen Fachlehrer beraten individuell und helfen auch bei der Auswahl eines Instrumentes. Eine Anmeldung ist bis Montag, 9. Januar, erforderlich.

Der Besuch aller Veranstaltungen in der Musikschule, Heddesdorfer Straße 33, ist kostenlos. Anmeldung und weitere Infos gibt es telefonisch unter 02631 802 5519 oder online auf www.musikschule-neuwied.de. Dort ist auch ein Stundenplan mit den genauen Unterrichtszeiten zu finden.

Zum Foto: Die Querflöte ist ein Instrument, das Interessierte bei den Wochen des offenen Unterrichts und am Tag der offenen Tür in der Musikschule Neuwied näher kennenlernen können. (Copyright Kristoffer Finn)