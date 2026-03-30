Das Stadtmarketing LAB in Koblenz wird erneut zum Raum für innovative Zwischennutzung: Ab dem 18. April 2026 zieht der Jung-Unternehmer Alexander Schneider mit einem neuen Pop-up-Konzept ein, das Wein, Kultur und Einzelhandel miteinander verbindet.

Mit dem sogenannten „Genusszimmer-Proberaum“ soll eine Wein-Event-Location entstehen, die regionale Weine in den Mittelpunkt stellt und neue Erlebnisangebote in die Innenstadt bringt. „Ziel ist es, Weine aus der Region niedrigschwellig erlebbar zu machen und gleichzeitig einen Ort für Begegnung, Austausch und kulturelle Impulse zu schaffen“, sagt Alexander Schneider, der aus dem Koblenzer Familienunternehmen Genusszimmer – einem exklusiven Weinhandel – kommt. Er bringt umfassende Erfahrung im Bereich hochwertiger Weine mit.

Das Konzept „Proberaum“ versteht sich bewusst als Testlauf: Alexander Schneider nutzt die Fläche am Josef-Görres-Platz 8 als Experimentierraum, um ein kombiniertes Angebot aus Weinhandel, Veranstaltungen und kulturellen Formaten zu erproben. Bei positiver Resonanz ist eine dauerhafte Ansiedlung in der Koblenzer Innenstadt vorgesehen.

„Mit dem Stadtmarketing LAB schaffen wir gezielt Räume, in denen neue Konzepte erprobt werden können. Sie sind ein wichtiger Baustein, um die Innenstadt lebendig zu halten und weiterzuentwickeln“, sagt Christiane Walther-Oeckel, Citymanagerin bei der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

Als temporär bespielbare Fläche, ermöglicht das LAB Start-ups und Gründenden für einen Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten sichtbar zu werden. Damit will die Koblenz-Stadtmarketing GmbH innovative Konzepte für die Innenstadt unterstützen. Bereits in der Vergangenheit wurde der Standort erfolgreich für kreative Zwischennutzungen zur Verfügung gestellt – zuletzt für ein Concept Store für Mode und Upcycling sowie eine temporäre Fotoausstellung im März.

Ab 18.04.2026 werden nun Veranstaltungen im kleinen, persönlichen Rahmen mit etwa 10 bis 20 Gästen durchgeführt. Es gibt ein vielfältiges Programm aus Winzerabenden, Lesungen, Comedy, kleinen Theaterformaten und Varieté oder gediegene Musikformate. Ergänzt wird das Angebot durch eine Pop-up-Weinhandlung, die auch außerhalb der Eventzeiten für Frequenz sorgt.

Tickets sind sowohl vor Ort als auch online erhältlich. Unter www.genusszimmer.de/events können ab sofort private Tastings gebucht werden. Die kulinarische Begleitung erfolgt in Zusammenarbeit mit Partnern aus der regionalen Gastronomie, die passende Snacks und kleine Speisen bereitstellen.