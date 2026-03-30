Der Erweiterungsbau der Goethe-Realschule plus schreitet weiterhin sichtbar voran. Seit dem Spatenstich im Februar 2025 wurden zunächst umfangreiche Tiefbauarbeiten sowie die Baugrundvorbereitung umgesetzt. Im Anschluss daran erfolgten die Herstellung der Bodenplatte sowie die Betonage der tragenden Wände und Geschossdecken im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten konnte ein zentraler Bauabschnitt erfolgreich fertiggestellt werden, der die strukturelle Basis des Neubaus bildet.

Der Fokus liegt derzeit auf den Arbeiten im zweiten Obergeschoss. Hier werden die tragenden Wände sukzessive errichtet, sodass der Baukörper zunehmend seine endgültige Form annimmt.

Der dreigeschossige Neubau wird künftig als moderner Gebäuderiegel das bestehende Schulgebäude ergänzen und direkt anbinden. Im Erdgeschoss entsteht eine großzügige Mensa mit Frischküche und Außenterrasse. Darüber hinaus werden Verwaltungsbereiche, Klassenräume sowie im zweiten Obergeschoss moderne Fachräume für Naturwissenschaften und offene Lernbereiche geschaffen.

Auch die Außenanlagen werden umfassend neugestaltet – mit grünem Klassenzimmer, neuer Laufbahn und einem einladenden Zugangsbereich. Die Fertigstellung des Rohbaus ist für Ende April 2026 geplant. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen, die Gesamtfertigstellung des Projekts für Ende 2027.

Bild 1: Der Erweiterungsbau der Goethe-Realschule plus im Rohbau. Foto: Stadt Koblenz/ Kim Köhler