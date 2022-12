Der neue Roman der Koblenzer Autorin Katharina Göbel „Wir Dorfkinder“ ist am 30. November 2022 erschienen. In dem Gegenwartsroman bricht der erbitterte Kampf einer jungen Mutter um ihr Kind die Idylle des beschaulichen Moseldorfes Lay augenblicklich. Denn bloß aus einem Verdacht heraus wirft das Jugendamt Elena Kindeswohlgefährdung vor und droht ihr mit der Inobhutnahme der 5-jährigen Laila. Es ist nun ganz an ihr zu beweisen, dass sie eine gute Mutter ist. Was aber bedeutet das tatsächlich und wie lässt sich das bewältigen?

Eine fiktive Geschichte – und doch nicht so unrealistisch wie Sie wohl zunächst annehmen. Denn haben Sie gewusst, dass bei noch nicht einmal 20 % der Inobhutnahmen durch die Jugendämter in Deutschland auch nur der Verdacht auf Gewalt oder Gefährdung vorliegt? Die Kinder werden in vielen Fällen oftmals grundlos aus ihren Familien gerissen, weil nach Einschätzung der Jugendämter die Eltern überfordert oder schlicht nicht geeignet seien. Auch Elena, Protagonistin in „Wir Dorfkinder“ muss all ihre mütterlichen Zweifel über Bord werfen, um vor Gericht Stärke zu beweisen. Doch wie als alleinerziehende Mutter der Willkür der Behörde begegnen und beweisen, dass es ihrer Tochter an nichts fehlt und sie ihr eine gute Mutter ist?

Zum Glück erfährt Elena dabei Unterstützung vor allem von ihrer Oma, der 75-jährigen Mathilde, der es gelingt die zerstrittene Großfamilie für den gemeinsamen Kampf um Laila zu mobilisieren und zu zeigen, dass die Kleine in ihrem behaglichen Heimatdorf an der Mosel bestens aufgehoben ist. Denn im Dorf läuft eben vieles anders.

Der Roman ist an einer wahren Begebenheit angelehnt und beschreibt den Kampf einer jungen Mutter, der man mit aller Gewalt das Kind entreißen möchte, sich gar vor Gericht in ihrer Mutterrolle beweisen zu müssen. In der charmanten Kulisse des kleinen Moseldorfes Lay wird deutlich wie sehr das Aufwachsen im Dorf unsere Erziehung beeinflusst und dass eine gute Mutter keineswegs fehlerfrei handeln muss, um dies zum Wohle des Kindes zu tun.

Über die Autorin:

Die 33-jährige Katharina Göbel ist selbst als „Dorfkind“ im Moseldorf Lay aufgewachsen. Nach ihren erfolgreich absolvierten Ausbildungen als Fremdsprachenkorrespondentin und Medienkauffrau arbeitet sie heute als Chefredakteurin des renommierten Stadt- und Lifestylemagazin NEXT sowie als selbstständige Verlagsagentin. Darüber hinaus ist sie im Verband Deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz als Vorstandsmitglied aktiv und setzt sich für die Förderung von Autoren in der Region ein. Auch heute noch lebt sie mit Mann, Tochter und ihren 2 Katzen in ihrem Heimatdorf.

Wir Dorfkinder

Katharina Göbel

freigeist

ISBN 978-3-910345-00-3 (softcover) / 978-3-910345-01-0 (ebook)

312 Seiten

15,95 Euro / 9,99 Euro

Erscheinungsdatum: 30. November 2022