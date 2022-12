Nach 21 Jahren Tätigkeit in der Trägergesellschaft der Seniorenresidenz Moseltal scheidet Vorstand Mario Blinn zum 31.12.2022 aus der Senioren Palace AG aus und wechselt als geschäftsführender Gesellschafter in die zur Unternehmensgruppe gehörende Cateringunternehmen SPServices GmbH in Koblenz sowie in die BLINN Weine GmbH, die derzeit eine Weinmanufaktur an der Mosel aufbaut.

Ihm wird die Residenzleiterin der Seniorenresidenz Viola Mathy in Doppelfunktion in die Geschäftsleitung der Trägergesellschaft folgen. “Viola Mathy ist mit unserem Unternehmen seit vielen Jahren in leitender Stellung tätig und bestens vertraut! Sie wird die Geschicke des Unternehmens im Sinne der Gesellschafter weiterführen. Wir freuen uns sehr, eine hervorragende interne Lösung für die Nachfolge gefunden zu haben”, so Blinn.