In der Zeit vom 11. bis 15.10.2021 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Casinostraße zwischen Schoßstraße und Friedrich-Ebert-Ring erneuert.

Am 11.10. erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten. In der Zeit vom 12. bis 14. Oktober werden die Vorarbeiten an Schächten, Rinnen und Schiebern durchgeführt. Im Anschluss erfolgt dann am Freitag, 15. Oktober der Einbau der neuen Deckschicht. Die Verkehrsfreigabe ist für den 15.10.2021 abends vorgesehen.

Während der Bauarbeiten wird die Straße in diesem Abschnitt voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Der Servicebetrieb bittet Bewohnerschaft und Verkehrsteilnehmende um Verständnis.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz