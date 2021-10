Niederwallmenach (ots) – Am letzten Wochenende wurde in der Nacht von Samstag, 25.09. – Sonntag, 26.09.2021 in den Firmenkomplex der Fleischerei Bayer in Niederwallmenach eingebrochen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Die Täter sind vermutlich über das Dach der Lager/-Fertigungsräume, durch ein dort befindliches Fenster der Umkleideräume, in das Gebäude eingestiegen.

Wer hat an dem Abend, vornehmlich noch vor Mitternacht, verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich der Firma Bayer gemacht und kann sachdienliche Hinweise an die Polizei in St. Goarshausen geben?

