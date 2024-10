Nach einer unfreiwilligen, verlängerten Sommerpause startet der Info-Point im Rahmen des aktuell laufenden Projektes zur klimaresilienten Quartiersentwicklung im Rauental wieder mit offenen Treffs und themenspezifischen Formaten.

Dank der Förderung aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, können in einem Teilabschnitt in der Moselweißer Straße sowie auf dem gegenüberliegenden, öffentlich zugänglichen Vorplatz der St.-Elisabeth-Kirche verschiedene Maßnahmen zur klimaangepassten Umgestaltung umgesetzt werden.

Ab dem 30.10.2024 können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger wieder über aktuelle Themen im Projekt informieren. Der Info-Point befindet sich in den Räumen der X-Ground Jugendkirche und zielt darauf ab, einen offenen Austausch zu fördern und Ideen zu sammeln. Die Themen Anpassung an den Klimawandel, Förderung von Biodiversität und bürgerschaftliches Engagement stehen dabei im Mittelpunkt.

Neben themenoffenen Terminen am 30.10.2024 und 27.11.2024 sind alle Anwohner des Rauentals, die sich für die klimawandelangepasste Umgestaltung ihres Wohnumfeldes interessieren am 13.11.2024 zu einer Ideenwerkstatt zum Thema „bürgerschaftliches Engagement im Kontext von urbaner Klimaanpassung“ eingeladen. Alter, Geschlecht und Herkunft spielen keine Rolle. Ziel des Termins ist es zu erfahren, weshalb bürgerschaftliches Engagement im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend ist und wie aktiv vor Ort zur Anpassung an den Klimawandel beigetragen werden kann. Dabei werden konkrete Ideen und Strategien für lokales Engagement entwickelt, die auch über das Projekt hinaus Bestand haben können.

Mit Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen sind im Zuge des Info-Points unter anderem auch Baustellenführungen geplant. Die Termine dafür werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind herzlich eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums zu beteiligen. Der Info-Point wird für die Dauer der Umgestaltung vor Ort aktiv sein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Info-Point öffnet jeweils in der Zeit von 16:30 Uhr – 18:30 Uhr.