Arbeiten im Abschnitt zwischen Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße und Deichstraße können vorgezogen werden

Gute Nachrichten von der Baustelle in der Schloßstraße: Dank einer kleinen Planänderung kann die Gesamtbauzeit für die Großmaßnahme verkürzt werden. So werden noch im Oktober die Arbeiten am eigentlich als letzten Bauabschnitt vorgesehenen Teilstück zwischen der Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße und der Deichstraße (also vor dem Schloss selbst) beginnen. Hintergrund ist, dass die beauftragte Baufirma angeboten hat, dank der früheren Fertigstellung des Marktplatzes diese Arbeiten vorzuziehen und eine zweite Kolonne in die Schloßstraße zu schicken – was neben dem früheren Beginn zusätzliche Synergieeffekte bringt, zum Beispiel weil Maschinen und Material kurzfristig dahin verschoben werden können, wo sie gerade gebraucht werden.

Betroffen von den Arbeiten ist auch ein Teil der Kirchstraße. Als Leiter der Neuwieder Tiefbauabteilung versichert Manfred Reitz aber, dass die Straße immer befahrbar bleiben wird. Die Bauzeit für diesen Abschnitt ist auf sechs Monate angelegt, jedoch mit der Einschränkung, dass ein mögliches Rheinhochwasser die Arbeiten stoppen und damit verzögern würde.

Derweil geht die Erneuerung im ersten Bauabschnitt zwischen der Hermannstraße und der Langendorfer Straße in ihre finale Phase. Nach jetzigem Stand ist mit einer Fertigstellung im kommenden Frühjahr zu rechnen.

Wenige Wochen zuvor sollen die Arbeiten im sich anschließenden Bauabschnitt von der Langendorfer Straße bis zur Elfriede-Seppi-Straße beginnen. Bis zur weitestgehenden Fertigstellung des ersten Abschnittes wird es hier aber keine Vollsperrung geben. „Wir ändern ein wenig unser Vorgehen, weil wir aus dem ersten Bauabschnitt gelernt haben. Erst wenn man die Straße öffnet, weiß man ja so wirklich, wie es darunter aussieht. Und hier hat es uns schon sehr große Schwierigkeiten bereitet, dass wir auf zwei große Kabelbündel der Telekom in unterschiedlicher Höhenlage getroffen sind, die es uns enorm erschwert haben, die tiefer liegenden Kanalhausanschlussleitungen zu erneuern. Aber darauf sind wir jetzt eingestellt“, teilt Manfred Reitz mit.

Ehe die Arbeiten im Bauabschnitt Langendorfer Straße – Elfriede-Seppi-Straße beginnen, werden die betroffenen Anlieger zu einer Informations-Versammlung eingeladen. Für den Bereich „vor dem Schloss“ hat diese bereits in der vergangenen Woche stattgefunden. Alle Anlieger und Geschäftstreibenden sind darüber hinaus stets eingeladen, sich in den Prozess des Baustellenmarketings einzubringen und ihre Ideen und Wünsche für eine möglichst erträgliche Bauzeit zu nennen. Hierzu wird ebenfalls individuell eingeladen. Wer weitere Informationen rund um die Baustelle in der Schloßstraße sucht, kann außerdem die wöchentliche Sprechstunde des Projektverantwortlichen Jwan Kado aus dem Neuwieder Bauamt nutzen. Er steht persönlich an jedem Dienstag von 9:30 bis 10:00 Uhr im Innenstadtlabor für Fragen zur Verfügung und ist darüber hinaus telefonisch unter 02631/802 687 oder per E-Mail an schlossstrasse@neuwied.de erreichbar.

Bildunterschrift: Noch im Oktober werden die Arbeiten im eigentlich letzten Bauabschnitt in der Schloßstraße zwischen der Elfriede-Seppi-Straße/Kirchstraße und der Deichstraße beginnen. Foto: Stadt Neuwied/ Felix Banaski