Ehemalige Psychiatrie-Patienten helfen Betroffenen – Infoveranstaltung am 27. Oktober und zwei Online-Termine

Kreis Neuwied. Menschen, die selbst eine seelische Krise durchlebt haben, verfügen über wertvolles Erfahrungswissen. Über das Programm EX-IN („Experienced Involvement“) können sich Menschen, die selbst seelische Krisen durchlebt- und bewältigt haben, zu professionellen Genesungsbegleitern ausbilden lassen, um Betroffene in der Versorgung und Beratung zu unterstützen.

Genesungsbegleitung kann eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Hilfsangeboten sein. Der Landkreis Neuwied möchte diese Entwicklung aktiv fördern, das Angebot und die Qualifizierung bekannter machen und Interessierte mit geeigneten Einrichtungen und möglichen Einsatzstellen zusammenbringen. Für Ehemalige Psychiatrie-Patienten startet im April 2027 ein neuer Qualifizierungskurs in Koblenz (BBT-Gruppe, Haus Sankt Martin). Die Ausbildung erstreckt sich über zwölf Wochenend-Module bis 2028 und beinhaltet zwei Praktika. Interessierte können sich im Vorfeld unverbindlich informieren.

Eine regionale Informationsveranstaltung dazu findet am 27. Oktober in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz (Bahnhofstraße 9) von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Im Angebot sind ebenfalls zwei Online-Termine am 7. November (14:00 – 16:30 Uhr) und am 18. November (10:00 – 12:30 Uhr).

Anmeldungen zu den Infoveranstaltungen sind per E-Mail unter ex-in-2k-koblenz@ik.me möglich. Unter dieser Mailadresse gibt es ebenfalls weitere Informationen.

Die Teilnahme an einer Infoveranstaltung ist eine der Voraussetzungen für die spätere Bewerbung des Qualifizierungskurses im April 2027 (Bewerbungsschluss: 30. November 2026).

Allgemeine Infos zum Konzept sind unter www.ex-in.de zu finden.

Weitere Informationen:

Kreisverwaltung Neuwied

Gesundheitsamt

Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie

Verena Bruchof

Ringstraße 70

56564 Neuwied

Tel:.02631-803732