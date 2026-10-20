Das Bibliotheksteam der Stadtbibliothek Koblenz heißt am Donnerstag, 22. Oktober, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der Stadtbibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Abenteuergeschichte „Humboldt und Beaufort“ von Michael Engler.

Humboldt liebt und sammelt Steine. Schöne, glatte, in allen Farben. So wie die anderen Pinguine auch. Doch eines Tages träumt er von einem Stein mit Ecken und Kanten.»Unsinn, so etwas gibt es nicht!«, rufen die anderen Pinguine entsetzt. Nur der Wal Beaufort weiß, dass es nichts auf der Welt gibt, was es nicht gibt. Und so klettert Humboldt auf den Rücken des Wals und wagt sich mit ihm auf eine große Reise.