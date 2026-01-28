Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich gratulieren zur Eröffnung der Hausärztlichen Praxis Neuwied in der Marktstraße

Mit der Eröffnung der neuen Hausarztpraxis Praxis Neuwied, einer LillianCare-Partnerpraxis, in der Neuwieder Marktstraße wird die medizinische Versorgung in der Deichstadt weiter gestärkt. Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich machten sich vor Ort ein Bild von den neuen Räumlichkeiten und gratulierten dem Team zur Eröffnung.

„Eine gute ärztliche Versorgung ist ein zentraler Bestandteil der Lebensqualität in unserer Stadt“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. „Gerade vor dem Hintergrund des bundesweiten Hausärztemangels freuen wir uns sehr, dass mit der Hausärztlichen Praxis Neuwied ein modernes Versorgungskonzept den Weg nach Neuwied gefunden hat und die medizinische Infrastruktur in der Innenstadt weiter verbessert.“

Die Praxis arbeitet als reguläre Hausarztpraxis mit vollständigem Leistungsspektrum. Ärztinnen und Ärzte, medizinische Fachangestellte und akademisch ausgebildete Physician Assistants arbeiten dabei eng im Team zusammen. Physician Assistants sind medizinische Fachkräfte mit zusätzlichem, staatlich anerkanntem Bachelorabschluss und in der Regel vorheriger medizinischer Berufsausbildung. Sie übernehmen klar definierte, delegierbare Aufgaben im Praxisalltag stets auf ärztliche Anordnung und unter ärztlicher Supervision.

Digitale Angebote wie Online-Terminbuchung, strukturierte Vorab-Anamnesen oder Rezeptanfragen ergänzen den Praxisalltag dort, wo sie medizinisch sinnvoll sind. Auch telemedizinische Elemente können zum Einsatz kommen. Unterschiede zwischen Privat- und Kassenpatienten werden nicht gemacht, betont Gründer und CO-CEO Daniel Hefel.

Citymanagerin Michaela Ullrich hebt zudem die Bedeutung für die Innenstadt hervor: „Neue Angebote wie diese sind ein Gewinn für die Marktstraße und die gesamte City. Sie sorgen für zusätzliche Frequenz, stärken die Nutzungsvielfalt und zeigen, dass unsere Innenstadt auch als Standort für moderne Dienstleistungen attraktiv ist.“

Der Name „LillianCare“ geht auf Lillian D. Wald zurück, eine Pionierin der sozialen Gesundheitsversorgung, die sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für eine bessere medizinische Betreuung benachteiligter Menschen eingesetzt hat. Dieses Verständnis von medizinischer Versorgung, nah an den Menschen und orientiert an ihren Bedürfnissen, bildet auch die Grundlage des LillianCare-Konzepts, nach dem die Hausärztliche Praxis Neuwied arbeitet.

Bildunterschrift: Oberbürgermeister Jan Einig (3. Von links) und Citymanagerin Michaela Ullrich (2. Von links) gratulierten LillianCare-Gründer & Co-CEO Daniel Hefel (links) und seinem Team (von rechts) Bastian Greve, LillianCare Standortentwickler zur Neueröffnung der hausärztlichen Praxis in der Marktstraße. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh