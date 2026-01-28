Zum 1. Januar 2026 wurden durch das Landesamt für Vermessung und Geobasis­information Rheinland-Pfalz die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachteraus­schusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz neu bestellt. Die insgesamt siebzehn ehrenamtlichen Gutachter kommen aus den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Immobilienwirtschaft, Betriebs- und Finanzwirtschaft sowie Landwirtschaft.

Der Gutachterausschuss als nebengeordnete Landeseinrichtung ist ein unabhängiges Kollegialgremium und bedient sich einer Geschäftsstelle beim Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement der Stadtverwaltung Koblenz. Er sichtet alle notariellen Grundstückskaufverträge im Bereich der Stadt Koblenz, wertet diese aus und erhält durch diese Kaufpreissamm­lung eine umfassende Kenntnis über den örtlichen Grundstücksmarkt. Die Aufgaben des Gutachter­ausschusses bestehen insbesondere in der Erstattung von Verkehrswertgutachten, der Ermittlung der Bodenrichtwerte und der Ableitung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz informiert auf seiner Internetseite unter gutachterausschuss.koblenz.de über seine Aufgaben und Dienstleistungen.

Die Bodenrichtwerte für das Stadtgebiet von Koblenz zum Stichtag 1. Januar 2026 können voraussichtlich ab März 2026 im Internet unter geoportal.koblenz.de kostenlos eingesehen werden.

Foto (Stadt Koblenz / Anne Schäfer): Der neu bestellte Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz startete zum Jahresbeginn in seine fünfjährige Amtszeit.