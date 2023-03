Das Blumenbeet der Sozialen Stadt blüht wieder auf. „Und das ist wichtig“, betont Alexandra Heinz vom Quartiermanagement: „Eine lebendige Stadt muss auch lebendig wirken“. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte der Stadtteil in diesem Sinne verschönert werden. Große Unterstützung erhielt das Quartiermanagement der Sozialen Stadt dabei von den Floristinnen und Floristen von Culterra vom Heinrich-Haus.

Eine Stadt blüht, ähnlich wie Blumen, nur dann auf, wenn man sie stetig hegt und pflegt. Und so beruht auch der Erfolg dieser Aktion für die südöstliche Innenstadt auf Kontinuität, Kooperationen und der Arbeit vergangener Jahre. Nach erfolgreichem Einsatz, der allen sichtlich Spaß machte, und zufrieden mit dem Ergebnis blicken die Akteure nun nach vorne. Sie hoffen, dass das immer bunter werdende Quartier auch den Anwohnerinnen und Anwohnern gefällt. Wer ebenfalls Lust hat, den Stadtteil zu verschönern, erhält weitere Informationen beim Stadtteilbüro unter Tel. 02631 863 070 oder per Mail an Stadtteilbüro@stadt-neuwied.de.

Bild: Das Beet in der südöstlichen Innenstadt blüht wieder auf.

Foto: Jan Buchheim