Befragung für Eltern Unter-Zwölfjähriger zu Grundschulbetreuung

Ab 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter in Kraft. Hierauf bereitet sich die Stadtverwaltung Neuwied bereits vor. Sie erhebt, welche Betreuungsbedarfe Eltern für Ihre Kinder haben. Das Angebot soll bis 2026 dementsprechend ausgebaut werden.

Ganztägige Betreuung in den Grundschulen reicht vom Hortangebot über betreuende Grundschulen bis hin zu den Ganztagsschulen. „Was für Sie und auch für Ihr Kind passt, das wissen Sie am besten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Angebot in Neuwied an Ihren Bedarfen auszurichten“, erklärt Schulamtsleiterin Sandra Thannhäuser an die Adresse der Eltern.

Eltern können also mitgestalten, welche Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder in Neuwied geschaffen werden. Dazu führt die Stadtverwaltung derzeit eine Umfrage durch, an der alle Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern unter zwölf Jahren teilnehmen dürfen. Bürgermeister Peter Jung appelliert: „Machen Sie mit. Nehmen Sie an der Umfrage teil und liefern Sie uns gute Argumente, um eine innovative und zukunftsorientierte Schulentwicklungsplanung in unserer Stadt vorzulegen – für unsere Kinder.“

Teilnahme an der Elternbefragung bis 15. April

Die anonym gehaltene Umfrage ist digital abrufbar unter www.umfrageonline.com/c/m7ausjrh und kann ausgedruckt in den Grundschulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden der Stadt Neuwied abgeholt werden. Alle Antworten, die bis zum 15. April beim Amt für Schule und Sport der Stadtverwaltung Neuwied eingegangen sind, werden bei der Bewertung und Planung der künftigen Betreuungsangebote berücksichtigt.