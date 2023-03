Am Samstag, 25. März, findet ein Aufzug unter dem Motto „Protest gegen Massentierhaltung – End of Fishing“ statt. Ab 13.30 Uhr treffen die Teilnehmenden auf dem Zentralplatz ein. Dort findet die Auftaktkundgebung statt. Gegen 14.00 Uhr startet der Aufzug von dort über Görgenstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke, Burgstraße, Florinsmarkt, Auf der Danne, Kornpfortstraße, Peter-Altmeier-Ufer, Esther-Bejarano-Straße, Konrad-Adenauer-Ufer zum Deutschen Eck, wo die Abschlusskundgebung stattfinden.

Gegen 17.30 Uhr endet die Veranstaltung und die Versammlung löst sich auf.