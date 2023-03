Lange wurde sie herbeigesehnt und für den Schul- und Vereinssport dringend benötigt: Jetzt ist die Michael-Thonet-Sporthalle in Boppard endlich fertiggestellt. Am Freitag, 17. März 2023, wurde der Neubau mit einem Festakt feierlich eingeweiht.

Rund 120 Gäste aus Politik, Schule, Bopparder Sportvereinen sowie die am Bau beteiligten Architekten und Ingenieure waren zur feierlichen Einweihung gekommen. Auch die rund 250 Schülerinnen und Schüler der Michael-Thonet-Grundschule nahmen an dem Festakt teil und gestalteten gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Feier mit Darbietungen.

Passend zum Anlass wurde den Gästen ein sportlich-musikalisches Programm geboten: Die Bläserklasse spielte drei Musikstücke, die Klasse 3c führte einen Bändertanz auf, die Klasse 2c hatte einen Sporttanz zum Musikstück „Wellerman“ einstudiert, die Klasse 2b hatte das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“ auf den Hallenneubau umgeschrieben und die Klasse 3a präsentierte das Sportlied „Sportinator“.

„Wir sprechen hier in der Stadt Boppard von einem wichtigen Projekt, auf das wir gemeinsam mit der Michael-Thonet-Grundschule und den Sportvereinen, die die Halle nutzen, sehr stolz sein können“, sagt Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier. „Es waren besondere Anstrengungen nötig, um diesen Neubau zu stemmen, aber sie haben sich mehr als gelohnt.“ Die neue Halle steht nun den rund 250 Schülerinnen und Schülern sowie den Bopparder Sportvereinen zur Verfügung, für die damit eine jahrelange Durststrecke zu Ende geht.

Mitte 2015 musste die alte Turnhalle geschlossen werden, da die Hallendecke einsturzgefährdet und das Gebäude nicht mehr standsicher war. Fast acht Jahre lang stand der Grundschule Boppard für den Schulsport und den Bopparder Sportvereinen für den Vereinssport nur die kleine Gymnastikhalle am Schulgebäude zur Verfügung, die jedoch für Ballspiele und größere Turngeräte ungeeignet ist.

Am 19. September 2016 beschloss der Stadtrat Boppard den Abriss des einsturzgefährdeten Altbaus. Die Baugenehmigung für den Neubau der Sporthalle mit Tiefgarage wurde am 14. Dezember 2019 erteilt. Der Neubau erfolgte nach den Plänen des Architekturbüros Dillig aus Simmern, dessen Mitarbeiter das Projekt von der Leistungsphase 1 bis 9 betreut haben. Im April 2021 wurde mit den Erdarbeiten begonnen.

„Nach knapp zwei Jahren Bauzeit stehen wir nun gemeinsam hier im fertigen Gebäude. Ab sofort haben die Grundschüler und auch die Vereine endlich wieder ausreichend Platz für Ballspiele, zum Geräteturnen, Laufen, Klettern oder für den Hallenfußball und wir können mit Stolz sagen: Die neue Sporthalle bietet optimale Bedingungen für den Schul- und Vereinssport“, sagte Bürgermeister Jörg Haseneier anlässlich der Einweihung.

Tobias Klag, stellvertretender Leiter der Abteilung „Frühkindliche Bildung, Ganztag und schulische Unterstützungsangebote” im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium, der in Vertretung von Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig nach Boppard gekommen war, betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von Sport- und Bewegungsangeboten für die Ganztagsschule. Weitere Grußworte richteten die Schulleiterin der Michael-Thonet-Grundschule, Andrea Adam, der Architekt Stefan Rieß, Geschäftsführer des Simmerner Architekturbüros Dillig Architekten, und der Bopparder Ortsvorsteher Niko Neuser an die anwesenden Gäste. Der Leitende Pfarrer der Pfarrei Mittelrhein St. Josef, Stefan Dumont, und Kirchmeisterin Dr. Claudia Callies von der Evangelischen Kirchengemeinde Boppard, weihten gemeinsam den Neubau ein, anschließend sang Natalie Ketzer das Segenslied „Gott segne Dich“.

Für die neue Halle gibt es bereits einen Belegungsplan. Ab der geplanten Inbetriebnahme nach den Osterferien ist die neue Halle nach dem aktuellen Plan für den Schul- und Vereinssport montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr fast durchgehend belegt. Auch die Turngesellschaft 1892 Boppard, der SSV Boppard, der VfR Salisso oder der Karate Verein Boppard können mit ihren verschiedenen Abteilungen endlich wieder ohne Einschränkungen trainieren.

Und noch eine gute Nachricht gibt es zu vermelden: Die Kosten für den Neubau liegen im Plan, trotz allgemeiner Kostensteigerungen durch Lieferengpässe, höhere Rohstoffkosten und Inflation. Ursprünglich waren für den Neubau mit Tiefgarage knapp 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Mit Stand 22. Februar 2023 belaufen sich die Kosten inklusive Baunebenkosten auf 3,56 Millionen Euro (die Baustelle ist noch nicht schlussgerechnet).

Der Neubau wurde mit 2,6 Millionen Euro aus dem „Bundesinvestitionsprogramm zum beschleunigten Ausbau der Infrastruktur für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern“ gefördert. Bisher wurden 2,3 Millionen Euro an Fördermitteln abgerufen.

„Mein Dank gilt allen Projektbeteiligten, den Fördermittelgebern, den Architekten und Bauingenieuren, beteiligten Firmen, Behörden und Verwaltungsmitarbeitern, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Mein Dank gilt auch der Kommunalpolitik, die den Bau gewollt und politisch unterstützt hat“, betonte der Bürgermeister. Den künftigen Nutzerinnen und Nutzern der Halle wünschte er bei der Einweihung viel Spaß beim Training und stets gute sportliche Erfolge bei den Wettkämpfen.