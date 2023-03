Wir bringen den Frühling nach Koblenz. Erleben Sie das Marktwochenende „FrühlingsZauber“ vom 31.03. bis 02.04.2023 in der Koblenzer Innenstadt. Es erwarten Sie ein Kreativmarkt mit regionalen Selfmade-Produkten und Geschenkideen, ein Ostermarkt mit vielen Leckereien, ein buntes Kinderprogramm und “Drinks & Beats” als Treffpunkt mit Freunden.

Auch wenn wir dieses Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag zur Verfügung haben, freuen wir uns darauf, auch am Sonntag einen Treffpunkt in der Innenstadt zu schaffen – zum Austausch, zum Bummeln und zum Verweilen auf den Plätzen.

Öffnungszeiten:

• Freitag, 31.03.23: 11 – 18 Uhr (Drinks & Beats bis 21:00 Uhr)

• Samstag, 01.04.23: 10 – 18 Uhr (Drinks & Beats bis 21:00 Uhr)

• Sonntag, 02.04.23: 11 – 18 Uhr

Auf dem Jesuitenplatz kommt mit dem „Ostermarkt“ auch in diesem Jahr wieder Osterstimmung auf. Duftende Blumen, frisch geröstete Kaffeebohnen und alles, was zum Osternest dazu gehört, sollten sich die Besucher nicht entgehen lassen. Spezialitäten vom Wild, Genusswaren, Weine und Süßes sorgen für das leibliche Wohlergehen.

Am Plan präsentieren im Rahmen des „Kreativmarkts“ regionale Designer und Tüftler ihre originellen Selfmade-Schätze. Egal ob Schmuck, Upcycling, Kleidung für Groß und Klein oder moderne Kunst, hier ist für jeden etwas dabei.

Auf dem Münzplatz wird den kleinen Gästen Großes geboten. Neben den kreativen Angeboten der Johanniter Koblenz und des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel steht das KOWELIX-Spielekiste den Kindern für Spiel und Spaß zur Verfügung. Das Kinderprogramm wird mit einem Karussell abgerundet.

Auf dem Willi-Hörter-Platz warten unter dem Motto “Drinks & Beats” sowohl moderne Live-Musik als auch erfrischende Getränke auf Sie – der perfekte Ort, um Ihre Freunde zu treffen.

Der Veranstalter Koblenz-Stadtmarketing GmbH bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern, die das Event ermöglichen: Forum Mittelrhein, Lotto Rheinland-Pfalz, Löhr Center, Globus Koblenz-Bubenheim und Bäckerei Hoefer.

„Ich freue mich darauf, Sie zum Frühlingsauftakt in die Innenstadt zum Bummeln, Verweilen und Genießen einladen zu dürfen“, so Miriam Schuff, Citymanagerin der Stadt Koblenz.