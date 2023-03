Am 31. März lässt electric city die Stadt Koblenz bereits zum 19. Mal zum Mittelpunkt der elektronischen Musikszene werden. Das Konzept: Einmal Eintritt zahlen und in sechs Clubs zu über 45 DJs feiern. Techno, House, Harder Styles – die Besucher*innen können sich auf ein vielseitiges LineUp freuen.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt electric city zurück nach Koblenz. Bereits zum 19. Mal präsentiert die Veranstaltungsagentur I-Motion aus Mülheim-Kärlich, die u.a. auch verantwortlich für NATURE ONE ist, Koblenz‘ bekannteste Clubnacht.

Über 45 DJs spielen eine Nacht lang (22-06 Uhr) unterschiedliche Stilrichtungen der elektronischen Musik. Gefeiert wird am 31. März in den besten Clubs der Stadt: Agostea, Werk56, Zenit Club, Die Zwei, Circus Maximus und Studio56. Fast alle Clubs sind zu Fuß zu erreichen. Zum Werk56 an der B9 fährt ein kostenloser Shuttlebus (Abfahrt alle 15 Minuten, Haltestelle Forum/Zentralplatz).

Im Agostea gibt es satte EDM Festivalsounds von DJs wie Plastik Funk und dem Bootshaus-Resident Brandon, die beide u.a. bereits bei NATURE ONE auf der Bühne standen. Im Zenit Club und im Circus Maximus feiern die Besucher*innen zu housigem Sound von LOVRA und Super Flu. Im Die Zwei Club spielen DJs wie Klanglos und Drumcomplex passend zum Motto „Pure – Straight Techno Music“. Das Studio56 präsentiert auf zwei Floors Classics und Techno und das Werk56 ist die Anlaufstelle für die Fans der härteren elektronischen Klänge. Mit dem spanischen DJ-Duo Broken Minds und der Niederländerin Hysta stehen hier unter anderem internationale DJ-Größen auf zwei Floors. Wer nach 06 Uhr noch nicht müde ist, kann im Studio56 bei der offiziellen Afterhour weiterfeiern.

Tickets gibt es für 15,- EUR zum ersten Mal auch online im Vorverkauf unter electric-city.de oder wie gewohnt an den Abendkassen der Clubs. Ein Ticket verschafft Zutritt zu allen sechs Clubs.