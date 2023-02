Wie das Tiefbauamt der Stadt Koblenz informiert, startet der Neubau der Brücke über die Kaiserin-Augusta-Anlagen im Zuge der Mozartstraße im Stadtteil Oberwerth ab dem 20. Februar mit Rodungsarbeiten für die Baufeldfreimachung.

In etwas mehr als einem Jahr Bauzeit soll ab dem 3. März an dieser Stelle ein Neubau entstehen, der dem bestehenden Bauwerk optisch entspricht.

Das bisherige Bauwerk, das aus dem Jahr 1910 stammt, hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und weist massive Bauwerksschäden auf. Der bauliche Zustand hat sich zuletzt über die Jahre derart verschlechtert, so dass eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich war.

Die bestehende Brücke soll nun durch einen in der Optik nahezu gleichen Neubau ersetzt werden, der auch den modernen Ansprüchen an den Schwerlast- sowie Personennahverkehr entspricht. Das Bauvorhaben beinhaltet auch eine Verbesserung der Anbindung des Stadtteils Oberwerth an die vielgenutzten Rheinanlagen in Form einer neuen barrierefreien Rampe für Fußgänger und Radverkehr. Darüber hinaus werden die Rheinanlagen im Bereich der Brücke und der neuen Rampe mit neuen Pflanzungen versehen.

Da das alte Bauwerk komplett abgerissen und neu errichtet wird, muss die Mozartstraße im Bereich der Brücke ab dem 3. März für die Dauer der Bauzeit voll gesperrt und der Kfz- sowie Geh- und Radwegverkehr umgeleitet werden.