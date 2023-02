Das Dezernat für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz freut sich den aktuellen Kulturbericht 2022 vorzulegen. Im zweiten, jährlich erscheinenden Kulturjahresbericht der Stadt Koblenz informiert das Dezernat für Bildung und Kultur über die Aktivitäten der Koblenzer Kulturinstitutionen sowie über die Arbeit des Kulturamtes im vergangenen Jahr und bietet einen Ausblick auf die Planungen und anstehenden Vorhaben für das kommende Jahr.

Die gedruckte Version wird an die Fraktionen sowie an die maßgeblichen Förderer der Kulturszene der Stadt Koblenz verteilt, „denn er ist mehr, als nur ein Prospekt zum Mitnehmen“, wie die Kultur- und Bildungsdezernentin der Stadt Koblenz, Dr. Margit Theis-Scholz klarstellt. Damit soll sowohl den weiteren Verwaltungseinheiten, den Fraktionen, den Mitgliedern des Kulturausschusses sowie der Öffentlichkeit Einblick in die Arbeit und Verwaltungstätigkeit der Einrichtungen des Kulturdezernats gegeben, als auch höhere Transparenz im Sinne von Nachvollziehbarkeit in sowohl administrative als auch gestaltende Bildungs- und Kulturarbeit gewährt werden.

Der Kulturbericht liegt abrufbereit vor unter www.koblenzkultur.de/kulturberichte

Foto: Stadt Koblenz / Nicole Deckarm

Über die Herausgabe des Kulturberichtes freuen sich (v.l.): N. Kuprian, M. Grimm, Dr. B. Reifenscheid, Dr. von der Bank, J. Karbach , Dr. M. Theis-Scholz, M. Koelges, S. Ott – es fehlt auf dem Foto: M. Dietze