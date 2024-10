Vor kurzem nahmen die Fachkräfte des Landesprogramms Gemeindeschwesterplus aus Koblenz, Sabine Wieneke und Hannah Meyer, an dem jährlichen Netzwerktreffen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Mainz teil. Die Fachkräfte des Landesprogramms Gemeindeschwesterplus kamen zusammen, um in den fachlichen Austausch zu treten und sich miteinander zu vernetzen. Auch Sozialministerin Dörte Schall tauschte sich mit den Fachkräften aus und dankte ihnen für ihre wertvolle Arbeit. Wieneke und Meyer freuten sich, die Stadt Koblenz beim Netzwerktreffen zu vertreten.

Das Programm Gemeindeschwesterplus geht zurück auf ein Modellprojekt, das während der Zeit von 2015 bis 2018 in ausgewählten rheinland-pfälzischen Kommunen erprobt, wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde. Die Stadt Koblenz gehört zu den neun Gebietskörperschaften, die im Jahr 2015 für die Durchführung des Modellprojekts ausgewählt wurden und die nun das als „Landesprogramm Gemeindeschwesterplus Rheinland-Pfalz“ etablierte Projekt fortführt. Das Programm wird aus Landesmitteln gefördert.

Zur Zielgruppe des Landesprogramms Gemeindeschwesterplus gehören ältere Menschen, insbesondere Hochbetagte, die in der eigenen Wohnung leben und noch nicht pflegebedürftig sind oder denen noch kein Pflegegrad zuerkannt ist. Die Beratung durch die Fachkräfte im Angebot Gemeindeschwesterplus ist kostenfrei und erfolgt auf Wunsch zu Hause oder digital.

Das Foto (Stadt Koblenz/Susan Krause) zeigt von links: Sabine Wieneke (Gemeindeschwester plus), Sozialministerin Dörte Schall und Hannah Meyer (Gemeindeschwester plus).