Lesung mit Musik erinnert an Heimatdichter Helmut Krämer

„Heimatverbundenheit, zu wissen, wo die eigenen Wurzeln sind, spielt in unserer schnelllebigen Zeit eine immer wichtigere Rolle.“ Dieser Gedanke begleitete das Wirken des Neuwieder Heimatforschers und Dichters Helmut Krämer, der sich über Jahrzehnte intensiv mit dem Dialekt und der Geschichte Neuwieds beschäftigte. Am 5. April jährt sich sein Todestag.

Aus diesem Anlass widmet die Stadtbibliothek Neuwied seinem Werk einen literarischen Abend. Unter dem Titel „Naiwidder Geschnuddels“ liest KD Boden Texte von Helmut Krämer sowie weitere Beiträge. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Michael Dames, bekannt aus der Band Corzilius, Dames & Hoff.