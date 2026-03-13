Die Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen informiert zu den Kontaktmöglichkeiten

Ab dem 16. März 2026 ist ein Besuch der Agentur für Arbeit an den Standorten Mayen und Bad Neuenahr-Ahrweiler nur noch mit Terminvereinbarung möglich. Die Agenturen für Arbeit passen ihr Dienstleistungsangebot vor Ort an und bleiben, wie auch bisher, weiterhin in der Region präsent. Denn auch künftig möchte die Arbeitsagentur ihren Kundinnen und Kunden bei Anliegen verlässlich und in guter Qualität zur Seite stehen. Die Terminbuchung verkürzt Wartezeiten deutlich, und doppelte Anreisen können vermieden werden.

Vorsprachen ohne Termin sind nur für akute Notlagen (fristlose und taggleiche Kündigung, Zwangsräumung, Stromabschaltung, etc.) und nur noch am Standort Koblenz, Rudolf-Virchow-Straße 5, 56073 Koblenz, innerhalb der Öffnungszeiten, Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr möglich.