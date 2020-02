Närrisches Feuerwerk beim Seniorenkarneval in Irlich

Ein närrisches Feuerwerk erlebten die Besucherinnen und Besucher beim Seniorenkarneval in Irlich. Musik, Tanz und Vorträge standen auf dem bunten Bühnenprogramm und sorgten für „jecke“ Stimmung und Begeisterung. Dazwischen durfte natürlich auch die lustige Schunkelrunde mit Alois Müller nicht fehlen. So konnten sich Veranstalter wie Besucher am Ende über einen rundum gelungenen Nachmittag mit viel Frohsinn und Heiterkeit freuen, dem selbstverständlich auch das Prinzenpaar und die Ehrengarde der Stadt Neuwied ihre närrische Aufwartung machten.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 14.02.2020