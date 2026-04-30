Nachhaltig reparieren statt wegwerfen

Lahnstein. Am Montag, 11. Mai verwandelt sich das Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) von 17.00 bis 20.00 Uhr beim Repair Café wieder in eine lebendige Werkstatt für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.

Unter dem Motto Reparieren statt Wegwerfen bietet es die ideale Gelegenheit, liebgewonnene Schätze wieder fit zu machen. Ob die Küchenmaschine, der treue Staubsauger oder die in die Jahre gekommene HiFi-Anlage: Ein Team aus engagierten ehrenamtlichen Tüftlerinnen und Tüftlern steht bereit, um Elektrokleingeräte mit Fachwissen und Leidenschaft instandzusetzen.

Im Fokus stehen dabei oft Geräte, deren Reparatur sich im gewerblichen Handel kaum noch lohnt, die ihren Besitzerinnen und Besitzern jedoch am Herzen liegen. Durch die gemeinsame Fehlersuche und Reparatur wird nicht nur die Lebensdauer der Geräte verlängert, sondern auch ein bewusstes Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft gesetzt.

Gleichzeitig ist das Repair Café ein Ort der Begegnung: Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkunft kommen in lockerer Atmosphäre zusammen, tauschen sich aus und leisten gemeinsam einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Der nächste Termin im ersten Halbjahr folgt am 8. Juni 2026. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen gibt es über das JUKZ unter 02621 914-601, per Mail an jukz@lahnstein.de oder auf der städtischen Website unter www.lahnstein.de/jukz.

Bildunterzeile:

Beim Repair Café werden in gemütlicher Atmosphäre Elektrogeräte repariert, die von gewerblichen Werkstätten nicht mehr angenommen werden. (Foto: KI-generiert / Stadtverwaltung Lahnstein)