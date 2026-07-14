Sperrung der Braubacher Straße vom 15. bis 23. Juli 2026

Lahnstein. Im Zuge des Rückbaus der Max-Schwarz-Brücke finden in den Nächten vom 16. bis 18. Juli 2026 jeweils in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr Abbrucharbeiten statt.

Da die Arbeiten im Bereich der Bahnanlagen durchgeführt werden, sind sie an die von der Deutschen Bahn vorgegebenen Sperr- und Sicherungszeiten gebunden. Diese stehen ausschließlich in den Nachtstunden zur Verfügung, sodass eine Durchführung am Tage nicht möglich ist.

Während der Arbeiten kann es zeitweise zu erhöhten Lärm- und Lichtbelastungen kommen. Das ausführende Unternehmen wird die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich halten. Vorübergehende Einschränkungen lassen sich jedoch leider nicht vollständig vermeiden.

Für den Ablauf der vor- und nachbereitenden Arbeiten wird die Braubacher Straße im Bereich Friedhof bis „Zum Helmestal“ von Mittwoch, 15. Juli bis Donnerstag, 23. Juli 2026 gesperrt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis für die notwendigen Arbeiten.

Bildunterzeile:

Die Max-Schwarz-Brücke wird zurückgebaut. (Foto: Lina Behr / Stadtverwaltung Lahnstein)