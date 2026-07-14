Im Freibad Oberwerth in Koblenz kommt es in der laufenden Woche an zwei Tagen zu geänderten Öffnungszeiten. Aus personellen Gründen hat das Bad am Mittwoch, 15. Juli, abweichend von 8 bis 13 Uhr und am Freitag, 17. Juli, von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen gelten, wenn es nicht zu Schlechtwetterereignissen kommt, die regulären Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr bzw. sonntags von 8 bis 19 Uhr. Aktuelle Informationen zum Freibad Oberwerth finden sich jederzeit im Internet unter koblenz.de/freibad

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Das Freibad Oberwerth in Koblenz. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz