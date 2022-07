Das erste themenoffene BarCamp Limburg ist Geschichte. Die Veranstaltung hat am Samstag, den 16.07.2022 in der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg stattgefunden. Etwa 25 Menschen trafen sich dort für einen Tag, um sich über die unterschiedlichsten Themen auszutauschen. Wer beim BarCamp Limburg diesmal nicht dabei sein konnte: Im kommenden Jahr wird es eine Neuauflage geben.

Was ist ein BarCamp?

Ein BarCamp ist eine Unkonferenz, weil die Teilnehmer:innen gleichzeitig auch Vortragende, Workshop-Leiterinnen oder Moderator:innen sein können. Da dieses Veranstaltungsformat in der Limburger Gegend noch weitgehend unbekannt ist, hatten die barcampbegeisterten Organisatoren des BarCamp Limburg Florian Brandhoff, Manuela Seubert und Diana Jordan die Idee, in Limburg selbst ein BarCamp zu organisieren. Die drei sind seit Jahren begeisterte BarCamper. Dieses Format ermöglicht einen informellen Wissensaustausch, bei dem sich Teilnehmende und Vortragende auf gleicher Ebene begegnen. Jede:r Mensch hat spezielles Wissen und kann zum BarCamp etwas beitragen. Wobei einfaches Zuhören selbstverständlich ebenfalls möglich ist.

Vielfalt ist angesagt

Die Themen der Sessions, so heißen die einzelnen Themenblöcke eines BarCamps, werden erst am Veranstaltungstag gemeinsam durch die Gruppe zusammengestellt. Bei einem themenoffenen BarCamp, ist jedes Thema möglich. So gab es beim BarCamp Limburg Sessions zu den folgenden Themen: fehlende Lebendigkeit in Dörfern und Stadtteilen, dem Geld der Gegenwart und Zukunft, die digitale Organisation einer Europa-Reise, Praxisübungen in Kinesiologie und Neuroathletik, ein Leben in Südafrika, eher unbekannte Steuertipps, eine Auflistung erholsamer Orte in Deutschland, kostenfreie digitale Marketingtools sowie Tipps für verständlicheres Texten.

Durch die Offenheit der zumeist neuen BarCamper, die sich untereinander nicht kannten, ist in Limburg eine familiäre Atmosphäre entstanden. Dies führte dazu, dass auch in den Pausen zwischen den Sessions ein lebhafter Austausch miteinander geführt wurde. Auch deshalb waren sich am Ende des ersten themenoffenen BarCamp Limburg alle einig: Nächstes Jahr muss es eine Neuauflage geben. So soll es sein, hat auch das ehrenamtliche Organisationsteam nach Prüfung seiner Ressourcen beschlossen: Es wird ein BarCamp Limburg 2023 geben.

Unter info@barcamp-limburg.de kann man einen Newsletter abonnieren, um den nächsten Termin zu erfahren und vorzumerken, sobald er feststeht. Natürlich dürfen sich auch neue Sponsor:innen und Unterstützer:innen melden.

Ehrenamtlich organisiert, von Sponsoren unterstützt

Möglich gemacht wurde das erste themenoffene BarCamp Limburg 2022 durch das ehrenamtliche Engagement der Organisator:innen, die Mitglieder des Vereins zur Förderung der digitalen Netzkultur im Rhein-Main-Gebiet e.V. sind, sowie zahlreicher Unterstützer:innen. Sponsor:innen waren die Albert Weil AG, die August Strecker GmbH & Co. KG, die Friedrich-Dessauer-Schule, die LVM Versicherungsagentur Thomas Dankof und die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg.

Kontakt, Fotos und Fragen bitte an:

Manuela Seubert, Florian Brandhoff, Diana Jordan

E-Mail: info@barcamp-limburg.de

Verein zur Förderung der Netzkultur im Rhein-Main-Gebiet e.V.

Nerotal 6

65193 Wiesbaden