56379 Holzappel, Herthasee (ots) – Am Morgen des 24.07.2022 kam es zu einem Badeunfall im Herthasee, 56379 Holzappel. Aus bis dato nicht geklärter Ursache ging ein Ende zwanzig Jahre alter Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis beim Baden im See unter und tauchte nicht mehr auf. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen mit umfangreichen Kräften der umliegenden Feuerwehren, der Feuerwehr Limburg sowie zahlreichen Mitgliedern und Tauchern des verständigten DLRG konnte der Mann nur noch tot aus dem See geborgen werden.

Die Ermittlungen über die Umstände dauern an.

Aus Pietätsgründen hat der Bürgermeister der Ortsgemeinde Holzappel entschieden am 24.07.2022 nach Abschluss der Maßnahmen von BOS und Polizei keinen regulären Badebetrieb am Herthasee stattfinden zu lassen.

Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz