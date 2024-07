Deichstadtfest to go: Erstmals eigenes Veranstaltungsradio

Neuwied hat mit dem Deichstadtfest 2024 wieder einmal bewiesen: Hinterm Deich lässt es sich gut feiern. Auf fünf Bühnen heizten international bekannte Cover-Bands und Newcomer den Tausenden Besucherinnen und Besuchern ein. Die Veranstalter des Amtes für Stadtmarketing konnten endlich einmal wieder ein Deichstadtfest ohne besondere Vorkommnisse genießen.

„Das ist der größte Lohn für die vielen, vielen Stunden der Vorbereitungen“, freut sich Fabienne Mies aus dem Orga-Team: „Wenn die Leute feiern, glücklich sind und alles harmonisch verläuft. Das Wetter war phänomenal, keiner der Acts musste kurzfristig absagen und auch die Technik stand. Da haben viele Hände sehr gut zusammengearbeitet, um dieses Fest auf die Beine zu stellen.“ Dass das Deichstadtfest auch 2024 bei freiem Eintritt so viele Menschen begeistern konnte, war nur mit großzügigen Sponsoren möglich. Neben Rewe Familie Müller, Sparkasse Neuwied, GSG Neuwied und SWN Neuwied unterstützten auch zahlreiche Gäste das DSF `24, indem sie Merchandise-Artikel des Festivals kauften.

Neben rund 100 Stunden Live-Musik zog auch das vielfältige Kinderprogramm Gäste aus der Region in die Deichstadt. Während die kleinen bespaßt wurden, konnten die größeren im Europadorf ein entspanntes interkulturelles Programm genießen. Als Einheizer vor den Bühnen präsentierten sich dieses Jahr die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzstudios Impuls. Sie schlängelten sich durch die vielen Gäste nach vorn und animierten das Publikum zum ausgelassenen Tanz – ganz zur Freude der jeweiligen Bühnen-Acts.

Friedliches Fest: Neuwied zeigt sich von seiner besten Seite

„Das Deichstadtfest hat eine Strahlkraft, die weit über die Stadt hinaus reicht und Neuwied als lebendige und lebenswerte Stadt präsentiert. Die Gäste sehen: In Neuwied tut sich etwas und die Deichstadt ist immer einen Besuch wert.“ Lobende Worte hat Oberbürgermeister Jan Einig neben den Organisatoren auch für die Gäste, die ohne größere Vorkommnisse ausgelassen feierten.

Trotz der Menschenmengen vor Bühnen, Bars und Gastroständen hatten die Sicherheitskräfte ungewöhnlich wenig zu tun. Die Teams von Polizei, Ordnungsamt und Malterser Hilfsdienst standen in ständigem Kontakt miteinander und konnten einige kleinere Einsätze komplikationslos abarbeiten. Entsprechend wenig los war daher auch am Safety Point, der erstmals als Anlaufstelle für alle Hilfesuchenden eingerichtet worden war.

Omnipräsent waren an allen vier Tagen des Deichstadtfestes die Moderatorinnen und Moderatoren von Antenne Koblenz. Das Team hatte im Innenstadtlabor ein Popup-Studio eingerichtet und bespielte das Event mit einem eigenen Veranstaltungsradio. Die Premiere kam gut an: Bereits morgens, lange bevor das Bühnenprogramm beginnen sollte, verbreitete der Sender gute Stimmung in der Innenstadt. Doch nicht nur da: Wer zufällig im Autoradio an der Frequenz hängen blieb oder zu Hause gediegenen Warmup betreiben wollte, konnte sich musikalisch auf das vielfältige Programm einstimmen und die DSF-Bands in unterhaltsamen Interviews kennen lernen. Mit dem Bus-Shuttle ging es für viele dann in die Innenstadt zum im besten Sinne erinnerungswürdigen Deichstadtfest 2024.

Fotos: Franz-Josef Dehenn bzw. Melina Manns (s. Dateiname)