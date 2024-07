Lucas Eduardo Grave hat sich in Boppard als Dirigent aus Brasilien bereits einen Namen gemacht. Schon drei Mal war er mit wechselnden Orchestern im Rahmen seiner Tourneen in der Stadt zu Gast – und jedes seiner Konzerte war ein großer Erfolg. Nun kehrt er ein weiteres Mal zurück nach Boppard: Die Deutschlandtournee anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Einwanderung nach Brasilien in 2024 verspricht ein besonderes Konzert-Highlight zu werden.

Vor fünf Jahren schlossen sich in Brasilien das Orquestra Westfalia und die westfälische Tanzgruppe zusammen, um ihren Traum einer Deutschlandtournee im Jubiläumsjahr „200 Jahre Einwanderung nach Brasilien“ zu verwirklichen. Lucas Eduardo Grave freut sich, dieses Jahr mit ihnen auf Tournee zu gehen und betont: „In das Land zurückzukehren, aus dem unsere Vorfahren kamen und nun unsere Kultur dorthin zu bringen, ist spektakulär. “ Er ist überzeugt, dass die Auftritte in den Regionen Rhein, Hunsrück, Westfalen und im Saarland spannend sein werden.

Der Konzertabend in Boppard im Rahmen des Jubiläumsjahrs beginnt am Dienstag, 13. August 2024, um 19 Uhr in der Stadthalle und wird von der Stadt Boppard in Kooperation mit dem Freundeskreis Arroio do Meio – Boppard organisiert.

Für die diesjährige Deutschlandtournee hat Lucas Eduardo Grave etwas Besonderes geplant. Für den ersten Konzertteil verspricht er eine Hommage an 200 Jahre deutsche Einwanderung nach Brasilien mit Musik, Tanz und Schauspiel. Im zweiten Teil wird das Repertoire aus brasilianischer Musik, regionaler Musik aus Rio Grande do Sul sowie internationaler und deutscher Musik bestehen. Das Orchester besteht aus 30 Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, die Tanzgruppe aus 12 Tänzerinnen und Tänzern.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten: Im Mai 2024 traf erneut ein Jahrhunderthochwasser Boppards brasilianische Partnerstadt Arroio do Meio. Die Zerstörungen sind katastrophal, viele Gebäude, Brücken und die Schule „EMEF CONSTRUINDO O SABER“ wurden schwer beschädigt.

Der Freundeskreis Arroio do Meio und die Stadt Boppard rufen zur Unterstützung beim Wiederaufbau der Schule an einem neuen Standort auf und laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem besonderen Konzertabend ein. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Der Erlös des Konzerts wird diesem Projekt zugutekommen.

Wir freuen uns auf viele Gäste und hoffen auf eine großzügige Spendenbereitschaft für den Neubau der Schule in unserer Partnerstadt.

Bildunterzeilen:

Foto 1: Das Orquestra de Municipal de Westfália gastiert am 13. August 2024 in der Stadthalle Boppard. Foto: Orquestra de Municipal de Westfália/Lucas Grave